В МЗС України відповіли на заяви Орбана про "неефективні санкції" та "не нашу війну"

У Міністерстві закордонних справ України відповіли контраргументами на заяви прем’єр-міністра Угорщини про нібито неефективність санкцій ЄС проти Росії і його заклики залишатися осторонь агресивної війни РФ проти України.

Коментар-відповідь Віктору Орбану опублікував речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Він зауважив, що заяви угорського прем’єра про неефективність санкцій лунають на наступний день після візиту глави МЗС Угорщини до Москви, де він просив про більші об’єми постачання російського газу.

"Санкції не похитнули Росію" - класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити", - наголосив Олег Ніколенко.

Він наголосив, що економічні проблеми у Європі почалися не через санкції, а через те, що Росія використовує свій вплив на ринку енергоресурсів як інструмент гібридної війни.

"РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах. Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити. Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити. Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільністі ні в Угорщині, ні в Європі загалом", - підкреслив Олег Ніколенко.

Речник зазначив, що стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, щоб зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини, та подякував партнерам у ЄС з рішучу позицію.

"Разом ми обов‘язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має "асиметричну перевагу", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, Віктор Орбан у публічному виступі закликав до нової стратегії ЄС щодо війни РФ проти України, заявивши, що санкції провалилися, а Україна ніколи не переможе.

Прем'єр Угорщини також натякнув, що нападу Росії на Україну можна було би уникнути та що він вбачає у цьому провину західних союзників, які не пішли на вимоги Путіна всупереч інтересам України.

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