В МИД Украины ответили на заявления Орбана о "неэффективных санкциях" и "не нашей войне"

В Министерстве иностранных дел Украины ответили контраргументами на заявления премьер-министра Венгрии о якобы неэффективности санкций ЕС против России и его призывах оставаться в стороне от агрессивной войны РФ против Украины.

Ответный комментарий Виктору Орбану опубликовал спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что заявления венгерского премьера о неэффективности санкций звучат на следующий день после визита главы МИД Венгрии в Москву, где он просил о больших объемах поставок российского газа.

"Санкции не повредили России" – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы сумасшедшие ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить", - подчеркнул Олег Николенко.

Он подчеркнул, что экономические проблемы в Европе начались не из-за санкций, а из-за того, что Россия использует свое влияние на рынке энергоресурсов как инструмент гибридной войны.

"РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе - заоблачными ценами на газ. Это все - элементы одного российского плана, цель которого - подорвать мир и благосостояние в европейских странах. Закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не возобновить. Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Напрасно надеяться, что уступки или задобрение будут побуждать Кремль поумерить свои агрессивные аппетиты. Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом ", – подчеркнул Олег Николенко.

Спикер отметил, что стратегия Европы должна базироваться на совместных решительных действиях и единстве, чтобы остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления, и поблагодарил партнеров в ЕС за решительную позицию.

"Вместе мы обязательно победим Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество", - отметил Олег Николенко.

Напомним, Виктор Орбан в публичном выступлении призвал к новой стратегии ЕС относительно войны РФ против Украины, заявив, что санкции провалились, а Украина никогда не победит.

Премьер Венгрии также намекнул, что нападения России на Украину можно было бы избежать и что он видит в этом вину западных союзников, которые не пошли на требования Путина вопреки интересам Украины.

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