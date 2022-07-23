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У Білорусі зруйнували ще один меморіал над могилою польських військових

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Субота, 23 липня 2022, 18:01

У Білорусі невідомі зруйнували меморіал над масовим похованням польських військових поблизу Гродно.

Як повідомляє польське RMF24, пише "Європейська правда", новину про це поширив інформаційний ресурс Спілки поляків Білорусі, а також заступник керівника Спілки Марек Заневський у своєму Facebook

Кам’яний обеліск знаходився у селі Стриєвка, що на схід від Гродно. 

Там поховані близько 30 польських солдатів 7-го батальйону Армії Крайової, які загинули у бою з німецькими поліцаями 20 вересня 1943 року. Монумент над могилою встановили у 1992 році. 

В МЗС Польщі повідомляють, що на місце приїхав консул Польщі у Гродно Анджей Рачковський. 

Це щонайменш четвертий подібний інцидент за липень. На початку місяця повідомляли про знищення меморіальних знаків над похованнями солдатів Армії Крайової біля сіл Мікулішкі, Качичі та Волковиськ. 

МЗС Білорусі після першого інциденту заявило, що ніхто не руйнував тамтешнє поховання польських солдатів, бо його не було офіційно зареєстровано.

За кілька днів до того МЗС Польщі висловило протест проти осквернення у Білорусі пам'яток полякам та їхніх могил. Наголошувалося, що це відбувається головним чином на території Гродненської області, де розташовано близько 550 поховань польських солдатів, учасників народних повстань.

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Білорусь Польща

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