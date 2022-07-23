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В Беларуси разрушили еще один мемориал над могилой польских военных

Суббота, 23 июля 2022, 18:01

В Беларуси неизвестные разрушили мемориал над массовым захоронением польских военных вблизи Гродно.

Как сообщает польское RMF24, пишет "Европейская правда", новость об этом распространил информационный ресурс Союза поляков Беларуси, а также заместитель руководителя Союза Марек Заневский в своем Facebook.

Каменный обелиск находился в селе Стриевка восточнее Гродно.

Там похоронены около 30 польских солдат 7-го батальона Армии Краевой, погибших в бою с немецкими полицаями 20 сентября 1943 года. Монумент над могилой был установлен в 1992 году.

В МИД Польши сообщают, что на место приехал консул Польши в Гродно Анджей Рачковский.

Это как минимум четвертый подобный инцидент за июль. В начале месяца сообщали об уничтожении мемориальных знаков над захоронениями солдат Армии Крайовой возле деревень Микулишки, Качичи и Волковыск.

МИД Беларуси после первого инцидента заявил, что никто не разрушал тамошнее захоронение польских солдат, потому что его там якобы не было.

За несколько дней до этого МИД Польши выразил протест против осквернения в Беларуси памятников полякам и их могил. Отмечалось, что это происходит главным образом на территории Гродненской области, где находятся около 550 захоронений польских солдат, участников народных восстаний.

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