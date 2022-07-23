Україну відвідала двопартійна делегація Конгресу США

Україну 23 липня відвідала з візитом двопартійна делегація Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Делегацію очолив республіканець Адам Сміт, який є головою комітету Палати представників щодо збройних сил і відповідає, зокрема, за нагляд і фінансування Пентагону і частково за енергетичні питання. Також у складі делегації були республіканець, ексвійськовий Майк Вальц, демократка Елісса Слоткін, яка раніше працювала у ЦРУ та Пентагоні, демократка Мікі Шерілл - колишня військова льотчиця і прокурорка, та демократ Майк Квіглі.

Glad to welcome a bipartisan Congressional delegation led by @RepAdamSmith, Chair of the House Armed Services Committee, which reaffirmed support for Ukraine in Congress – and among the American people – and bore witness to atrocities committed by Russian forces. pic.twitter.com/QlOcCxXsoz — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022

У спільній заяві за підсумками візиту зазначається, що вони зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим та їздили на місце бойових дій в Ірпені й Бучі.

The Ukrainian people have inspired the world with their courageous stand against Putin's unlawful war.



I met with @ZelenskyyUa today — and I let him know that the American people stand with Ukraine. pic.twitter.com/m4AIbnsEkp — Rep. Adam Smith (@RepAdamSmith) July 23, 2022

"Під час візиту до Києва ми на власні очі побачили, наскільки великої невдачі зазнала війна Владіміра Путіна проти України. Агресія Путіна тільки більше згуртувала Україну та інші демократичні держави Європи, а не розділила їх. Його замах на заснований на правилах світовий порядок призвів до нищівної ізоляції російської економіки і актуалізації НАТО", - зазначають вони.

Члени делегації зазначають, що українці щоденно платять дорогу ціну за свій опір, та що вони на власні очі бачили докази звірств російської армії, коли відвідали Ірпінь та Бучу.

"Чотири місяці з початку протиправного подальшого вторгення Путіна президент Зеленський і український народ продовжують надихати світ хороброю боротьбою за свободу, суверенітет і демократію… Ми продовжимо шукати способи підтримати президента Зеленського та українців максимально ефективно, в той час як вони продовжують мужній опір", - заявили члени Конгресу.

Нагадаємо, 22 липня США офіційно повідомили про виділення нового пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами.

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