Україну відвідала двопартійна делегація Конгресу США

Україну 23 липня відвідала з візитом двопартійна делегація Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Делегацію очолив республіканець Адам Сміт, який є головою комітету Палати представників щодо збройних сил і відповідає, зокрема, за нагляд і фінансування Пентагону і частково за енергетичні питання. Також у складі делегації були республіканець, ексвійськовий Майк Вальц, демократка Елісса Слоткін, яка раніше працювала у ЦРУ та Пентагоні, демократка Мікі Шерілл - колишня військова льотчиця і прокурорка, та демократ Майк Квіглі.

Glad to welcome a bipartisan Congressional delegation led by @RepAdamSmith, Chair of the House Armed Services Committee, which reaffirmed support for Ukraine in Congress – and among the American people – and bore witness to atrocities committed by Russian forces. pic.twitter.com/QlOcCxXsoz