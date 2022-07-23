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Україну відвідала двопартійна делегація Конгресу США

Субота, 23 липня 2022, 21:29

Україну 23 липня відвідала з візитом двопартійна делегація Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Делегацію очолив республіканець Адам Сміт, який є головою комітету Палати представників щодо збройних сил і відповідає, зокрема, за нагляд і фінансування Пентагону і частково за енергетичні питання. Також у складі делегації були республіканець, ексвійськовий Майк Вальц, демократка Елісса Слоткін, яка раніше працювала у ЦРУ та Пентагоні, демократка Мікі Шерілл - колишня військова льотчиця і прокурорка, та демократ Майк Квіглі.

У спільній заяві за підсумками візиту зазначається, що вони зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим та їздили на місце бойових дій в Ірпені й Бучі. 

"Під час візиту до Києва ми на власні очі побачили, наскільки великої невдачі зазнала війна Владіміра Путіна проти України. Агресія Путіна тільки більше згуртувала Україну та інші демократичні держави Європи, а не розділила їх. Його замах на заснований на правилах світовий порядок призвів до нищівної ізоляції російської економіки і актуалізації НАТО", - зазначають вони.

Члени делегації зазначають, що українці щоденно платять дорогу ціну за свій опір, та що вони на власні очі бачили докази звірств російської армії, коли відвідали Ірпінь та Бучу. 

"Чотири місяці з початку протиправного подальшого вторгення Путіна президент Зеленський і український народ продовжують надихати світ хороброю боротьбою за свободу, суверенітет і демократію… Ми продовжимо шукати способи підтримати президента Зеленського та українців максимально ефективно, в той час як вони продовжують мужній опір", - заявили члени Конгресу.

Нагадаємо, 22 липня США офіційно повідомили про виділення нового пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами.

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