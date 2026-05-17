У Німеччині закликали не допустити ультраправих до керування однією з федеральних земель

Міністр внутрішніх справ німецької федеральної землі Тюрингії Георг Майєр закликав вжити запобіжних заходів на випадок перемоги ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

Майєр закликав обговорити ризики приходу до влади "АдН" у Саксонії-Ангальт під час конференції міністрів внутрішніх справ, яка відбудеться в середині червня в Гамбурзі.

На його думку, небезпека полягає в тому, що ультраправі підтримують зв’язки з авторитарними країнами, зокрема з Росією.

"Партія "Альтернатива для Німеччини" через свої численні контакти з авторитарними державами та зв’язки з ультраправими організаціями, що діють у її оточенні, становить загрозу для зовнішньої та внутрішньої безпеки Німеччини. Не можна допустити, щоб секретна інформація наших служб безпеки потрапляла до Росії або в ультраправі кола", – попередив міністр.

Міністр внутрішніх справ Бранденбурга Ян Редманн також заявив про значні безпекові ризики, якщо "АдН" отримає успіх на виборах в Саксонії-Ангальт.

"Якщо партія, яка частково є ультраправою, має доступ до інформації, що стосується безпеки, то це ставить під загрозу безпеку всіх нас. Це не теоретичний ризик, а конкретна небезпека", – наголосив Редманн.

Земельні вибори у Саксонії-Ангальт відбудуться 6 вересня. В опитуваннях перед голосуванням ультраправа партія значно випереджає конкурентів, набравши 41% голосів проти 26% у консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Наприкінці минулого року глава кримінальної поліції Німеччини Гольгер Мюнх попередив про наслідки для безпеки, якщо ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримає контроль над земельними урядами після виборів наступного року.