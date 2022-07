В Украину прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

Украину 23 июля посетила с визитом двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Делегацию возглавил республиканец Адам Смит, являющийся главой комитета Палаты представителей по вооруженным силам и отвечающий, в частности, за надзор и финансирование Пентагона и частично за энергетические вопросы. Также в составе делегации - республиканец, эксвоенный Майк Вальц, ранее работавшая в ЦРУ и Пентагоне демократка Элисса Слоткин, демократка Мики Шерилл - бывшая военная летчица и прокурорка, и демократ Майк Квигли.

Glad to welcome a bipartisan Congressional delegation led by @RepAdamSmith, Chair of the House Armed Services Committee, which reaffirmed support for Ukraine in Congress – and among the American people – and bore witness to atrocities committed by Russian forces. pic.twitter.com/QlOcCxXsoz