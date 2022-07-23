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В Украину прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

Суббота, 23 июля 2022, 21:29

Украину 23 июля посетила с визитом двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Делегацию возглавил республиканец Адам Смит, являющийся главой комитета Палаты представителей по вооруженным силам и отвечающий, в частности, за надзор и финансирование Пентагона и частично за энергетические вопросы. Также в составе делегации - республиканец, эксвоенный Майк Вальц, ранее работавшая в ЦРУ и Пентагоне демократка Элисса Слоткин, демократка Мики Шерилл - бывшая военная летчица и прокурорка, и демократ Майк Квигли.

В совместном заявлении по итогам визита отмечается, что они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым и ездили в места боевых действий в Ирпене и Буче.

"Во время визита в Киев мы воочию увидели, насколько большую неудачу потерпела война Владимира Путина против Украины. Агрессия Путина только больше сплотила Украину и другие демократические государства Европы, а не разделила их. Его покушение на основанный на правилах мировой порядок привело к сокрушительной изоляции российской экономики и актуализации НАТО", - отмечают они.

Члены делегации отмечают, что украинцы ежедневно платят дорогую цену за свое сопротивление, и они собственными глазами видели доказательства зверств российской армии, когда посетили Ирпень и Бучу.

"Четыре месяца с начала противоправного дальнейшего вторжения Путина президент Зеленский и украинский народ продолжают вдохновлять мир храброй борьбой за свободу, суверенитет и демократию… Мы продолжим искать способы поддержать президента Зеленского и украинцев максимально эффективно, в то время как они продолжают мужественное сопротивление", - заявили члены Конгресса.

Напомним, 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

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