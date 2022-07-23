В Украину прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

Украину 23 июля посетила с визитом двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Делегацию возглавил республиканец Адам Смит, являющийся главой комитета Палаты представителей по вооруженным силам и отвечающий, в частности, за надзор и финансирование Пентагона и частично за энергетические вопросы. Также в составе делегации - республиканец, эксвоенный Майк Вальц, ранее работавшая в ЦРУ и Пентагоне демократка Элисса Слоткин, демократка Мики Шерилл - бывшая военная летчица и прокурорка, и демократ Майк Квигли.

Glad to welcome a bipartisan Congressional delegation led by @RepAdamSmith, Chair of the House Armed Services Committee, which reaffirmed support for Ukraine in Congress – and among the American people – and bore witness to atrocities committed by Russian forces. pic.twitter.com/QlOcCxXsoz — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022

В совместном заявлении по итогам визита отмечается, что они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым и ездили в места боевых действий в Ирпене и Буче.

"Во время визита в Киев мы воочию увидели, насколько большую неудачу потерпела война Владимира Путина против Украины. Агрессия Путина только больше сплотила Украину и другие демократические государства Европы, а не разделила их. Его покушение на основанный на правилах мировой порядок привело к сокрушительной изоляции российской экономики и актуализации НАТО", - отмечают они.

The Ukrainian people have inspired the world with their courageous stand against Putin's unlawful war.



I met with @ZelenskyyUa today — and I let him know that the American people stand with Ukraine. pic.twitter.com/m4AIbnsEkp — Rep. Adam Smith (@RepAdamSmith) July 23, 2022

Члены делегации отмечают, что украинцы ежедневно платят дорогую цену за свое сопротивление, и они собственными глазами видели доказательства зверств российской армии, когда посетили Ирпень и Бучу.

"Четыре месяца с начала противоправного дальнейшего вторжения Путина президент Зеленский и украинский народ продолжают вдохновлять мир храброй борьбой за свободу, суверенитет и демократию… Мы продолжим искать способы поддержать президента Зеленского и украинцев максимально эффективно, в то время как они продолжают мужественное сопротивление", - заявили члены Конгресса.

Напомним, 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

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