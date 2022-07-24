Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЛГБТ-прайд у Берліні зібрав 150 тисяч людей

фото
Неділя, 24 липня 2022, 09:56

Після двох років коронавірусних обмежень у суботу, 23 липня, у Берліні знову відбувся ЛГБТ-прайд Christopher Street Day, який зібрав, за оцінками поліції,  150 тисяч учасників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Хода пройшла маршрутом у 7,4 кілометри та закінчилась біля Бранденбурзьких воріт. 

За словами організаторів, у прайді мали взяти участь 96 автомобілів та 80 піших груп - це найбільша кількість учасників за всю історію Christopher Street Day у Берліні

У заході також взяли участь біженці з України, серед тем плакатів учасників - заклики проти війни в Україні, яку веде Росія.

Цього року Бундестаг вперше підняв райдужний прапор, який є символом ЛГБТ-руху. Також прапор майорів над будівлею Відомства федерального канцлера Німеччини та МВС. Останнє лише у травні цього року дозволило підіймати райдужний прапор над офіційними будівлями.

Назву ЛГБТ-захід бере від Крістофер-стріт у Нью-Йорку. Вранці 28 червня 1969 року місцеві поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн". Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТ-активістів. 

Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТ.

Нагадаємо, в середині липня Єврокомісія подала позов до Суду ЄС проти Угорщини через закон, який дискримінує людей на основі їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Як повідомлялося, у Європарламенті закликають не давати європейські гроші Угорщині до виконання рішень Суду ЄС та ЄСПЛ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина ЄвроЖиття

Статті

Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею

Навіть в Україні багато хто повірив у російську ІПСО про те, що угода, мовляв, зняла з Росії заборону на постачання зерна та добрив
23 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році

Сійярто цим візитом показав, що для Угорщини не існує західних цінностей, що вона чужа для європейської цивілізації і що вона знову готова ставати на бік зла.
22 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому проукраїнський прем’єр Італії пішов у відставку та хто зараз бореться за його посаду

За цим театралізованим політичним дійством слідкувала уся країна, і переказати його суть найкраще у вигляді трагікомедії на 5 актів.
22 липня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, Сергій Сидоренко