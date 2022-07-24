ЛГБТ-прайд у Берліні зібрав 150 тисяч людей

Після двох років коронавірусних обмежень у суботу, 23 липня, у Берліні знову відбувся ЛГБТ-прайд Christopher Street Day, який зібрав, за оцінками поліції, 150 тисяч учасників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Хода пройшла маршрутом у 7,4 кілометри та закінчилась біля Бранденбурзьких воріт.

За словами організаторів, у прайді мали взяти участь 96 автомобілів та 80 піших груп - це найбільша кількість учасників за всю історію Christopher Street Day у Берліні

У заході також взяли участь біженці з України, серед тем плакатів учасників - заклики проти війни в Україні, яку веде Росія.

Цього року Бундестаг вперше підняв райдужний прапор, який є символом ЛГБТ-руху. Також прапор майорів над будівлею Відомства федерального канцлера Німеччини та МВС. Останнє лише у травні цього року дозволило підіймати райдужний прапор над офіційними будівлями.

Назву ЛГБТ-захід бере від Крістофер-стріт у Нью-Йорку. Вранці 28 червня 1969 року місцеві поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн". Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТ-активістів.

Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТ.

Нагадаємо, в середині липня Єврокомісія подала позов до Суду ЄС проти Угорщини через закон, який дискримінує людей на основі їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Як повідомлялося, у Європарламенті закликають не давати європейські гроші Угорщині до виконання рішень Суду ЄС та ЄСПЛ.