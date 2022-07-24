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ЛГБТ-прайд в Берлине собрал 150 тысяч человек

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Воскресенье, 24 июля 2022, 09:56

После двух лет коронавирусных ограничений в субботу, 23 июля, в Берлине снова состоялся ЛГБТ-прайд Christopher Street Day, собравший, по оценкам полиции, 150 тысяч участников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Шествие прошло по маршруту в 7,4 километра и закончилось у Бранденбургских ворот.

По словам организаторов, в прайде должны были принять участие 96 автомобилей и 80 пеших групп – это наибольшее количество участников за всю историю Christopher Street Day в Берлине.

В мероприятии также приняли участие беженцы из Украины, среди тем плакатов участников – призывы против войны в Украине, которую ведет Россия.

В этом году Бундестаг впервые поднял радужный флаг, являющийся символом ЛГБТ-движения. Также флаг развевался над зданием Ведомства федерального канцлера Германии и МВД. Последнее только в мае этого года позволило поднимать радужный флаг над официальными зданиями.

Название ЛГБТ-мероприятия берет от Кристофер-стрит в Нью-Йорке. Утром 28 июня 1969 года местные полицейские устроили облаву на гей-бар "Стоунволл-инн". Это заведение на Кристофер-стрит служило местом встречи геев и лесбиянок. Стычки переросли в многодневные массовые беспорядки. В результате ранения получили четверо полицейских и неустановленное число ЛГБТ-активистов.

Протесты в баре "Стоунволл-Инн" стали отправной точкой становления современного движения в поддержку прав ЛГБТ.

Напомним, в середине июля Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС против Венгрии из-за закона, дискриминирующего людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Как сообщалось, в Европарламенте призывают не давать европейские деньги Венгрии для выполнения решений Суда ЕС и ЕСПЧ.

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Германия ЕвроЖизнь

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