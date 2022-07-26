Латвия присоединилась к делу Украины против России в Международном суде ООН

Латвия подала в Секретариат Международного суда ООН заявление о вступлении в дело по обвинениям в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).

Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

Как пояснила судья, по статье 63 Устава Суда, когда речь идет о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, чем участвующие в деле, каждое из этих государств имеет право вступить в процесс. В этом случае толкование, предоставленное решением Суда, будет столь же обязательным для них.

Правительство Латвии отметило, что "[как]участник Конвенции о геноциде, Латвия имеет прямой интерес в толковании, которое может быть включено в это соглашение в решении Суда при рассмотрении". Также было отмечено, что Латвия желает подавать свои объяснения по поводу толкования Конвенции как по сути так и по юрисдикции.

В настоящее время правительствам Украины и РФ предложено предоставить письменные замечания по заявлению Латвии.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.