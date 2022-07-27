Чорногорія заморозила майно двох росіян згідно з санкціями ЄС

Чорногорія заморозила майно двох громадян Російської Федерації згідно з санкціями Євросоюзу, запровадженими за війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Balkan Insight.

В МЗС країни 27 липня заявили про арешт нерухомості неназваного громадянина РФ у Жабляку, а також майна російського політтехнолога Марата Баширова, який у 2014 році встиг попрацювати у структурах маріонеткової "ЛНР".

Ім’я одного з росіян не називають через те, що він встиг оскаржити рішення про замороження активів в адміністративному суді.

Чорногорія від початку приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, у тому числі щодо повітряного простору, банків, пропагандистських ЗМІ та замороження активів підсанкційних осіб.

У червні міністр внутрішніх справ заявив, що Чорногорія планує заморозити власність 34 громадян РФ та України, які потрапили у санкційний список. Згодом з Мінфіну заявили, що під час перевірки даних помилилися, прийнявши за підсанкційних осіб їхніх тезок, і реальний список буде меншим.

Громадська думка у Чорногорії щодо російсько-української війни неоднозначна - чорногорські серби, які є досить численною групою, в основному симпатизують Росії, тоді як серед інших груп більш проукраїнські настрої.

Правлячі партії і частина опозиції підтримують політичну лінію ЄС, але найбільший опозиційний блок, "Демократичний фронт", виступає проти.

Чорногорію нерідко називали "російським VIP-курортом" через те, що країна стала популярним місцем відпочинку для російських олігархів. За даними деяких досліджень, багатим росіянам може належати до 40% нерухомості в країні.

7 липня Центральний банк Чорногорії повідомив, що громадяни РФ все ще залишаються основними покупцями нерухомості і з лютого купили майна на 20 млн євро.

Раніше чорногорські ЗМІ повідомляли, що серед осіб, активи яких у Чорногорії заморозять - низка депутатів Держдуми та співробітник адміністрації Путіна.

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