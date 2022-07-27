Черногория заморозила имущество двух россиян согласно с санкциями ЕС

Черногория заморозила имущество двух граждан Российской Федерации согласно с санкциями Евросоюза, введенным за войну РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Balkan Insight.

В МИД страны 27 июля заявили о заморозке недвижимости неназванного гражданина РФ в Жабляке, а также имущества российского политтехнолога Марата Баширова, который в 2014 году успел поработать в структурах марионеточной "ЛНР".

Имя одного из россиян не называют из-за того, что он успел обжаловать решение о заморозке активов в административном суде.

Черногория изначально присоединилась к санкциям ЕС против России, в том числе в отношении воздушного пространства, банков, пропагандистских СМИ и замораживания активов подсанкционных лиц.

В июне министр внутренних дел заявил, что Черногория планирует заморозить собственность 34 граждан РФ и Украины, попавших в санкционный список. Позже в Минфине уточнили, что во время проверки данных произошла ошибка - за подсанкционных лиц приняли их тезок, и реальный список будет меньше.

Общественное мнение в Черногории по поводу российско-украинской войны неоднозначное - черногорские сербы, которые являются достаточно многочисленной группой, в основном симпатизируют России, в то время как среди других групп более проукраинские настроения.

Правящие партии и часть оппозиции поддерживают политическую линию ЕС, но самый большой оппозиционный блок, "Демократический фронт", выступает против.

Черногорию часто называли "российским VIP-курортом" из-за того, что страна стала популярным местом отдыха для российских олигархов. По данным некоторых исследований, богатым россиянам может принадлежать до 40% недвижимости в стране.

7 июля Центральный банк Черногории сообщил, что граждане РФ все еще остаются основными покупателями недвижимости и с февраля купили имущество на 20 млн евро.

Ранее черногорские СМИ сообщали, что среди лиц, активы которых в Черногории заморозят – ряд депутатов Госдумы и сотрудник администрации Путина.

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