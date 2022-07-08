Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Естонії домовились про нову коаліцію, Кая Каллас іде з посади прем’єра

П'ятниця, 8 липня 2022, 19:49

Партія реформ, партія "Вітчизна" (Isamaa) і Соціал-демократична партія Естонії досягли угоди про формування правлячої коаліції, а чинна прем’єр-міністерка Кая Каллас підтвердила, що подасть у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як сказала Каллас, під час переговорів вона сама запропонувала скласти повноваження в разі досягнення домовленості про коаліцію.

"Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення", – сказала вона. Каллас додала, що вона з партнерами по коаліції хоче якнайшвидше сформувати новий уряд, але скликати парламент наразі буде складно, оскільки вже почалися літні канікули.

Представники трьох партій заявили, що мета нової коаліції - підвищити безпеку Естонії, надати людям почуття впевненості в завтрашньому дні на тлі загального зростання цін, а також перейти на естономовну освіту.

Президент Естонії допустив необхідність відставки прем'єрки Каллас

Партії, що формують коаліцію, домовилися збільшити дитячу допомогу й допомогу для батьків-одинаків і багатодітних сімей, а також підвищити неоподатковуваний мінімум. Крім того, буде розроблено реформу ринку електроенергії, а у 2024 році розпочнеться перехід дошкільної освіти естонською мовою в повному обсязі.

Переговори між партіями коаліції продовжаться у вихідні для уточнення деталей і розподілу міністерських портфелів.

Кая Каллас запропонувала президенту Алару Карісу відкликати усіх сімох міністрів від Центристської партії та ініціювала перемовини про нову коаліцію понад місяць тому 3 червня. 

За її словами, "останньою краплею" стало те, що коаліційні партнери не підтримали у парламенті заздалегідь погоджений проєкт про переведення початкової освіти на естонську мову. 

Коаліційні переговори Партії реформ, партії "Вітчизна" та соціал-демократів тривали з 13 червня.

Детальніше на цю тему - у статті: Позбутися друзів Росії та зберегти уряд: як Естонія долає політичну кризу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія

Статті

План євроінтеграції: коли можливий вступ України до ЄС та як його досягти

Експрем'єр Литви відповідає на запитання про те коли та за яких умов Україна зможе стати повноцінним членом ЄС.
8 липня 2022 — Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви

Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона

"Героїчний Борис Джонсон", як ми сприймаємо його в Україні, у себе вдома має принципово інший імідж та купу претензій від суспільства.
8 липня 2022 — Олександр Краєв, Сергій Сидоренко

Важкі компроміси для членства в ЄС: що відбувається на Балканах і до чого тут РФ

Уряд Північної Македонії погодився на поступки, щоб розблокувати шлях до ЄС. Це рішення викликало протести, організаторами яких стали проросійські сили.
7 липня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда