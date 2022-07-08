В Естонії домовились про нову коаліцію, Кая Каллас іде з посади прем’єра

Партія реформ, партія "Вітчизна" (Isamaa) і Соціал-демократична партія Естонії досягли угоди про формування правлячої коаліції, а чинна прем’єр-міністерка Кая Каллас підтвердила, що подасть у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як сказала Каллас, під час переговорів вона сама запропонувала скласти повноваження в разі досягнення домовленості про коаліцію.

"Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення", – сказала вона. Каллас додала, що вона з партнерами по коаліції хоче якнайшвидше сформувати новий уряд, але скликати парламент наразі буде складно, оскільки вже почалися літні канікули.

Представники трьох партій заявили, що мета нової коаліції - підвищити безпеку Естонії, надати людям почуття впевненості в завтрашньому дні на тлі загального зростання цін, а також перейти на естономовну освіту.

Партії, що формують коаліцію, домовилися збільшити дитячу допомогу й допомогу для батьків-одинаків і багатодітних сімей, а також підвищити неоподатковуваний мінімум. Крім того, буде розроблено реформу ринку електроенергії, а у 2024 році розпочнеться перехід дошкільної освіти естонською мовою в повному обсязі.

Переговори між партіями коаліції продовжаться у вихідні для уточнення деталей і розподілу міністерських портфелів.

Кая Каллас запропонувала президенту Алару Карісу відкликати усіх сімох міністрів від Центристської партії та ініціювала перемовини про нову коаліцію понад місяць тому 3 червня.

За її словами, "останньою краплею" стало те, що коаліційні партнери не підтримали у парламенті заздалегідь погоджений проєкт про переведення початкової освіти на естонську мову.

Коаліційні переговори Партії реформ, партії "Вітчизна" та соціал-демократів тривали з 13 червня.

Детальніше на цю тему - у статті: Позбутися друзів Росії та зберегти уряд: як Естонія долає політичну кризу.