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В Эстонии договорились о новой коалиции, Кая Каллас уходит с поста премьера

Пятница, 8 июля 2022, 19:49

Партия реформ, партия "Отечество" (Isamaa) и Социал-демократическая партия Эстонии достигли соглашения о формировании правящей коалиции, а действующая премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что подаст в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как сказала Каллас, во время переговоров она сама предложила сложить полномочия по достижению договоренности о коалиции.

"Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", – сказала она. Каллас добавила, что она с партнерами по коалиции хочет как можно быстрее сформировать новое правительство, но созвать парламент пока будет сложно, поскольку уже начались летние каникулы.

Представители трех партий заявили, что цель новой коалиции – повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне всеобщего роста цен, а также перейти на эстоноязычное образование.

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Партии, формирующие коалицию, договорились увеличить детскую помощь и помощь для родителей-одиночек и многодетных семей, а также повысить не облагаемый налогом минимум. Кроме того, будет разработана реформа рынка электроэнергии, а в 2024 году начнется переход дошкольного образования на эстонском языке в полном объеме.

Переговоры между партиями коалиции продолжатся по выходным для уточнения деталей и распределения министерских портфелей.

Кая Каллас предложила президенту Алару Карису отозвать всех семерых министров от Центристской партии и инициировала переговоры о новой коалиции более месяца назад 3 июня.

По ее словам, "последней каплей" стало то, что коалиционные партнеры не поддержали в парламенте предварительно согласованный проект о переводе начального образования на эстонский язык.

Коалиционные переговоры Партии реформ, партии "Отечество" и социал-демократов продолжались с 13 июня.

Детальнее на эту тему - в статье: Избавиться от друзей России и сохранить правительство: как Эстония преодолевает политический кризис.

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