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Вибори наступника Джонсона: Трасс заручилась підтримкою Мордонт, яка посіла третє місце

Понеділок, 1 серпня 2022, 21:50

Молодша міністерка торговельної політики Великої Британії Пенні Мордонт у понеділок публічно підтримала обрання глави британського МЗС Ліз Трасс головою Консервативної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я зробила свій вибір – я знаю, що це важко, тому що мені подобаються обидва кандидати. Я хочу сказати хороше про них обох - ймовірно, саме тому я посіла третє місце. Я бачила достатньо, щоб знати, ким є та людина, на яку я збираюся покластися. І це Ліз Трасс", – заявила Мордонт.

Міністерка закордонних справ подякувала колезі за підтримку, заявивши, що це "фантастично".

Таким чином, Трасс підтримали вже два колишні конкуренти: минулого тижня це також зробив депутат Палати громад Том Тугендхат. Крім того, главу МЗС Британії підтримав і міністр оборони Бен Воллес, який вважався фаворитом перегонів.

На початку виборів нового лідера Консервативної партії більш популярним кандидатом був колишній міністр фінансів Ріші Сунак, але опитування показали, що Трасс користується більшою популярністю серед рядових консерваторів.

Голосування серед членів Консервативної партії завершується 2 вересня, а 5 вересня стане відоме ім’я переможця. Він має замінити Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

Сама Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Бориса Джонсона, якщо переможе на виборах за посаду лідера консерваторів.

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Велика Британія

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