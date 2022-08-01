Выборы преемника Джонсона: Трасс заручилась поддержкой Мордонт, занявшей третье место

Младшая министр торговой политики Великобритании Пенни Мордонт в понедельник публично поддержала избрание главы британского МИД Лиз Трасс главой Консервативной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я сделала свой выбор - я знаю, что это тяжело, потому что мне нравятся оба кандидата. Я хочу сказать хорошее о них обоих - вероятно, именно поэтому я заняла третье место. Я видела достаточно, чтобы знать, кем есть тот человек, на которую я собираюсь положиться. И это Лиз Трасс", – заявила Мордонт.

Министерство иностранных дел поблагодарило коллегу за поддержку, заявив, что это "фантастически".

Таким образом, Трасс поддержали уже два бывших конкурента: на прошлой неделе это также сделал депутат Палаты общин Том Тугендхат. Кроме того, главу МИД Британии поддержал и министр обороны Бен Уоллес, считавшийся фаворитом гонки.

В начале выборов нового лидера Консервативной партии более популярным кандидатом был бывший министр финансов Риши Сунак, но опросы показали, что Трасс пользуется большей популярностью среди рядовых консерваторов.

Голосование среди членов Консервативной партии завершается 2 сентября, а 5 сентября станет известно имя победителя. Он должен заменить Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.

Сама Трасс пообещала быть "самым большим другом" Украины по примеру Бориса Джонсона, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

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