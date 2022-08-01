На кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух

На кордоні Сербії та частково визнаного Косова в понеділок ввечері було відновлено рух на пунктах пропуску після того, як косовські серби розібрали встановлені там напередодні барикади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Як повідомляють кореспонденти сербського телеканалу, було відновлено рух на обох прикордонних пунктах пропуску – Яриньє та Мердар.

Водночас з боку Косова почалося впровадження анонсованих раніше правил про видання тимчасових посвідок для власників сербських документів.

Нагадаємо, у неділю на півночі частково визнаного Косова місцеві серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток, яке мало почати діяти з 1 серпня. Також увечері надходили повідомлення про стрілянину.

В ніч на понеділок уряд Косова вирішив на 30 днів відтермінувати застосування рішення за умови, що косовські серби розблокують дороги.

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачала тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на косовські документи викликали масові протести. Белград активно підтримує косовських сербів.

Детальніше про ситуацію дивіться у відеопоясненні на Youtube-каналі ЄП: Косово: чи буде війна? Чи стоїть за цим Москва? Що робити Україні? Пояснюємо.