Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

На кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух

Понеділок, 1 серпня 2022, 22:32

На кордоні Сербії та частково визнаного Косова в понеділок ввечері було відновлено рух на пунктах пропуску після того, як косовські серби розібрали встановлені там напередодні барикади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

У Косові заявили, що під час інциденту на кордоні із Сербією постраждали 11 людей

Як повідомляють кореспонденти сербського телеканалу, було відновлено рух на обох прикордонних пунктах пропуску – Яриньє та Мердар.

Водночас з боку Косова почалося впровадження анонсованих раніше правил про видання тимчасових посвідок для власників сербських документів.

Нагадаємо, у неділю на півночі частково визнаного Косова місцеві серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення Приштини  про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток, яке мало почати діяти з 1 серпня. Також увечері надходили повідомлення про стрілянину.

В МЗС пораділи домовленості в Косово, яка суперечить планам РФ

В ніч на понеділок уряд Косова вирішив на 30 днів відтермінувати застосування рішення за умови, що косовські серби розблокують дороги.

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство. 

Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачала тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на косовські документи викликали масові протести. Белград активно підтримує косовських сербів.

Детальніше про ситуацію дивіться у відеопоясненні на Youtube-каналі ЄП: Косово: чи буде війна? Чи стоїть за цим Москва? Що робити Україні? Пояснюємо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Косово Сербія

Статті

Чи витримає ЄС газовий шантаж Росії: ключові питання про "енергетичний фронт" Путіна

Росія прагне змусити Захід зменшити підтримку України. І досягти цього у Кремлі планують за рахунок енергетики.
1 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Ембарго в прольоті: як європейські країни продовжують споживати російське пальне

Існує суттєва загроза того, що без додаткових вторинних санкцій нафта з РФ буде продовжувати надходити в Європу в обхід ембарго – у формі нафтопродуктів з третіх країн.
1 серпня 2022 — Олег Савицький, Stand With Ukraine

"Я знаю, що Україна має перемогти, але оптимістичний сценарій – щоби війна зупинилася"

Таня Файон: "Ми розуміємо, наскільки великою є ціна війни. На Західних Балканах була кривава війна ще у 90-х, і ми досі відчуваємо її ціну"
29 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда