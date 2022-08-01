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На границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение

Понедельник, 1 августа 2022, 22:32

На границе Сербии и частично признанного Косово в понедельник вечером было возобновлено движение по пунктам пропуска после того, как косовские сербы разобрали установленные там накануне баррикады.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

В Косово заявили, что во время инцидента на границе с Сербией пострадали 11 человек

Как сообщают корреспонденты сербского телеканала, было возобновлено движение на обоих пограничных пунктах пропуска – Яринье и Мердар.

В то же время, со стороны Косово началось внедрение анонсированных ранее правил об издании временных удостоверений для владельцев сербских документов.

Напомним, в воскресенье на севере частично признанного Косова местные сербы начали строить баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карточек, которое должно было начать действовать с 1 августа. Также вечером поступали сообщения о стрельбе.

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В ночь на понедельник правительство Косова решило на 30 дней отсрочить применение решения при условии, что косовские сербы разблокируют дороги.

Север Косова заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение 2011 года между Сербией и Косовом предусматривало временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки вынудить косовских сербов перейти на косовские документы вызвали массовые протесты. Белград активно поддерживает косовских сербов

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Косово Сербия

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