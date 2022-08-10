В Італії вперше судитимуть за "найманство" хлопця, який поїхав воювати на боці України

Прокуратура Генуї оголосила звинувачення 19-річному громадянину Італії, прихильнику ультраправого руху "Каза Паунд" Кевіну Чьяппалоне, який вирушив воювати в Україну на боці Збройних Сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Заступник прокурор Генуї Марко Дзокко звинувачує Чьяппалоне в тому, що він є найманцем, який долучився до лав "Української Інтернаціональної бригади" (ймовірно, мається на увазі Інтернаціональний легіон).

Відділ загальних розслідувань і спеціальних операцій Італії (DIGOS) почав розслідування після інтерв’ю Чьяппалоне щотижневику Panorama, де він розповів, що вирішив допомогти в обороні України після заяв Владіміра Путіна про "денацифікацію".

Слідство зазначає, що 19-річний італієць не мав попереднього військового досвіду й виїхав з Італії у травні, ймовірно потрапивши до України через польський кордон. З його фото у соцмережах випливає, що після військової підготовки він потрапив на Донбас.

Наразі Чьяппалоне є єдиним підозрюваним у справі, але DIGOS не виключає, що в Україні можуть воювати інші громадяни Італії, а в країні може існувати "мережа вербувальників".

19-річний італієць є прихильником неофашистського руху "Каза Паунд", який налічує близько шести тисяч учасників. Він виник з групи сквотерів у Римі й деякий час безуспішно брав участь у парламентських виборах.

Учасники "Каза Паунд" сказали слідчим, що Чьяппалоне самостійно знайшов інформацію про долучення до українського спротиву через інтернет, дістався Польщі літаком, після чого автобусом поїхав до України.

Італійцю в разі доведення вини загрожує від двох до семи років позбавлення волі. Як уточнює ANSA, це перше звинувачення в "найманстві", висунуте громадянину Італії через участь у війні в Україні.