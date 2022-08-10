В Италии впервые будут судить за "наемство" парня, уехавшего воевать на стороне Украины

Прокуратура Генуи объявила обвинение 19-летнему гражданину Италии, стороннику ультраправого движения "Каза Паунд" Кевину Чьяппалоне, отправившемуся воевать в Украину на стороне Вооруженных Сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Заместитель прокурора Генуи Марко Дзокко обвиняет Чьяппалоне в том, что он является наемником, который присоединился к рядам "Украинской Интернациональной бригады" (вероятно, имеется в виду Интернациональный легион).

Отдел общих расследований и специальных операций Италии (DIGOS) начал расследование после интервью Чьяппалоне еженедельнику Panorama, где он рассказал, что решил помочь в обороне Украины после заявлений Владимира Путина о "денацификации".

Следствие отмечает, что у 19-летнего итальянца не было предварительного военного опыта и он уехал из Италии в мае, вероятно попав в Украину через польскую границу. Из его фото в соцсетях следует, что после военной подготовки он попал на Донбасс.

Пока Чьяппалоне является единственным подозреваемым в деле, но DIGOS не исключает, что в Украине могут воевать другие граждане Италии, а в стране может существовать "сеть вербовщиков".

19-летний итальянец является сторонником неофашистского движения "Каза Паунд", насчитывающего около шести тысяч участников. Оно возникло из группы сквотеров в Риме и некоторое время безуспешно участвовало в парламентских выборах.

Участники "Каза Паунд" сказали следователям, что Чьяппалоне самостоятельно нашел информацию о присоединении к украинскому сопротивлению через интернет, добрался до Польши самолетом, после чего автобусом поехал в Украину.

Итальянцу в случае доказательства вины грозит от двух до семи лет лишения свободы. Как уточняет ANSA, это первое обвинение в "наемстве", выдвинутое гражданину Италии из-за участия в войне в Украине.