Прем’єр Косова звинуватив Путіна в прагненні "нормалізувати війну" на Балканах

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті поклав відповідальність за останнє загострення на косовсько-сербському кордоні на Росію, яка, за його словами, зацікавлена в поширенні війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Курті заявив в інтерв’ю Reuters.

Він відкинув звинувачення опозиційних партій Косова в тому, що своїми заявами про можливість відкритого протистояння з Белградом він відлякує від країни інвесторів. В ескалації Курті звинувачує Росію.

"Деспотичний президент (Росії Владімір) Путін – це людина війни, і він зацікавлений у поширенні війни, оскільки він хоче нормалізації війни. У нас є свої інституції, органи безпеки, оборони, Косово тепер – держава, це не 1998 рік", – запевняє прем’єр Косова.

"Зараз 2022 рік, тож ми значно більше готові захищати наш суверенітет, територіальну цілісність, обороняти нашу демократію, верховенство права, конституційність, а також захищати наш прогрес", – додав він.

Курті не виключає, що Сербія може зважитися на відкрите військове вторгнення в Косово:

"Ми пильні, але не боїмося. Я не маю на увазі, що вони (Сербія) нападуть на нас цього або наступного тижня, але було б украй безвідповідально виключати можливість зростання напруження і нові конфлікти".

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.

Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

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