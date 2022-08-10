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Премьер Косово обвинил Путина в стремлении "нормализовать войну" на Балканах

Среда, 10 августа 2022, 21:22

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти возложил ответственность за последнее обострение на косовско-сербской границе на Россию, которая, по его словам, заинтересована в распространении войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Курти заявил в интервью Reuters.

Он отверг обвинения оппозиционных партий Косово в том, что своими заявлениями о возможности открытого противостояния с Белградом он отпугивает от страны инвесторов. В эскалации Курти обвиняет Россию.

"Деспотический президент (России Владимир) Путин – это человек войны, и он заинтересован в распространении войны, поскольку он хочет нормализации войны. У нас есть свои институции, органы безопасности, обороны, Косово теперь – государство, это не 1998 год", – уверяет Премьер Косово.

"Сейчас 2022 год, поэтому мы гораздо больше готовы защищать наш суверенитет, территориальную целостность, защищать нашу демократию, верховенство права, конституционность, а также защищать наш прогресс", – добавил он.

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Курти не исключает, что Сербия может решиться на открытое военное вторжение в Косово:

"Мы бдительны, но не боимся. Я не имею в виду, что они (Сербия) нападут на нас на этой или следующей неделе, но было бы крайне безответственно исключать возможность роста напряжения и новые конфликты".

Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать их пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

Подробнее об этом - в статье: Шантаж баррикадами: начнется ли война между Косовом и Сербией и как следует действовать Киеву.

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Косово Сербия Россия

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