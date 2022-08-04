Лідери Сербії та Косова вперше за рік проведуть переговори

Речник Європейської комісії Петер Стано в четвер підтвердив, що наступний раунд діалогу на найвищому рівні між Сербією і частково визнаним Косовим відбудеться в Брюсселі 18 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

"Можу підтвердити, що після того, як Високий представник Жозеп Боррель запросив обидві сторони до Брюсселя, президент Вучич і прем’єр-міністр Курті прийняли його запрошення, і вони приїдуть до Брюсселя 18 серпня", – йдеться в письмовій заяві Стано, поширеній у четвер.

Представник Єврокомісії додав, що Вучича й Курті в Брюсселі приймуть високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і спеціальний представник ЄС з питань діалогу між Белградом і Приштиною та інших регіональних питань Західних Балкан Мірослав Лайчак, щоб обговорити "шлях вперед у діалозі між Белградом і Приштиною".

Зустріч у Брюсселі в серпні стане першою для президента Сербії та прем’єра Косова в межах діалогу про нормалізацію відносин з липня 2021 року.

Нагадаємо, у неділю косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.

Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

Детальніше про останнє загострення у Косові - у статті: Шантаж барикадами: чи почнеться війна між Косовом та Сербією та як варто діяти Києву.