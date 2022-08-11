У МЗС пояснили, як реагують на російські обстріли з Білорусі

Міністерство закордонних справ України реагує нотою протесту на кожен російський обстріл з території Білорусі для фіксації участі в агресії.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Ми підтримуємо функціонування дуже чіткого механізму на кожен обстріл з території Білорусі. Ми реагуємо відповідною нотою протесту. Ми робимо це для фіксації відповідних фактів, які рано чи пізно були б використані для підтвердження надання Білорусією свого простору для здійснення російської агресії проти України", - сказав Кулеба.

За словами міністра, білоруські дипломати евакуювалося з Києва в перші тижні війни та з тих пір не поверталися.

"Хоча юридично посольство продовжує працювати", - додав міністр.

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