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В МИДе объяснили, как реагируют на российские обстрелы из Беларуси

Четверг, 11 августа 2022, 15:08

Министерство иностранных дел Украины реагирует нотой протеста на каждый российский обстрел с территории Беларуси для фиксации участия в агрессии.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Мы поддерживаем функционирование очень четкого механизма на каждый обстрел с территории Беларуси. Мы реагируем соответствующей нотой протеста. Мы делаем это для фиксации соответствующих фактов, которые рано или поздно будут использованы для подтверждения предоставления Белоруссией своего пространства для осуществления российской агрессии против Украины", - сказал Кулеба.

По словам министра, белорусские дипломаты эвакуировались из Киева в первые недели войны и с тех пор не возвращались.

"Хотя юридически посольство продолжает работать", - добавил министр.

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