Швеція вперше з початку вступу до НАТО висилає до Туреччини підозрюваного

Уряд Швеції вирішив екстрадувати до Туреччини чоловіка, який розшукується там за шахрайство – це перший такий випадок після того, як Анкара зажадала від Стокгольма вислання низки людей для розблокування його руху до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це звичайна рутинна справа. Особа, про яку йде мова, є громадянином Туреччини та була засуджена за шахрайство в Туреччині в 2013 і 2016 роках", – сказав агенції міністр юстиції Швеції Морган Йоганссон.

Він додав, що шведський Верховний суд розглянув це питання у звичайному порядку і дійшов висновку, що перешкод для екстрадиції чоловіка до Туреччини немає. Водночас Йоганссон не уточнив, чи є екстрадований у переліку, який подала Анкара.

За даними шведського телеканалу SVT, йдеться про 35-річного громадянина Туреччини, який ще у намагався отримати притулок у Швеції. Він вважає, що на батьківщині його переслідують через навернення до християнства, курдське коріння і відмову служити в армії.

Міграційна служба Швеції відхилила клопотання чоловіка про надання притулку і статус тимчасового захисту. А 25 липня Верховний суд країни вирішив, що на батьківщині не існує ризику його неправомірного переслідування.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.

Прийняття обох країн до Альянсу на червневому саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його - але ще не остаточно і продовжує висувати вимоги до Гельсінкі й Стокгольма.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нібито отримав обіцянку про видачу людей, яких Анкара вважає "терористами", та почав натякати, що Туреччина може знову заблокувати вступ Фінляндії і Швеції до НАТО на етапі ратифікації у парламенті, якщо її вимоги не виконають.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.