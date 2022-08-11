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Швеция впервые с начала вступления в НАТО высылает в Турцию подозреваемого

Четверг, 11 августа 2022, 16:43

Правительство Швеции решило экстрадировать в Турцию мужчину, который разыскивается там за мошенничество – это первый случай после того, как Анкара потребовала от Стокгольма выслания ряда людей для разблокирования его движения в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это обычное рутинное дело. Лицо, о котором идет речь, является гражданином Турции и было осуждено за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах", – сказал агентству министр юстиции Швеции Морган Йоганссон.

Он добавил, что шведский Верховный суд рассмотрел этот вопрос в обычном порядке и пришел к выводу, что препятствий для экстрадиции мужчины в Турцию нет. В то же время Йоганссон не уточнил, есть ли экстрадированный в перечне, который подала Анкара.

По данным шведского телеканала SVT, речь идет о 35-летнем гражданине Турции, который пытался получить убежище в Швеции. Он считает, что на родине его преследуют из-за обращения в христианство, курдские корни и отказ служить в армии.

Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Миграционная служба Швеции отклонила ходатайство мужчины о предоставлении убежища и статусе временной защиты. А 25 июля Верховный суд страны решил, что на родине не существует риска его неправомерного преследования.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины. Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.

Принятие обеих стран в Альянс на июньском саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции, которая в итоге сняла его - но еще не окончательно, и продолжает выдвигать требования, угрожая заблокировать вступление Швеции и Финляндии на этапе ратификации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что якобы получил обещание о выдаче людей, которых Анкара считает "террористами", и начал намекать, что Турция может вновь заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО на этапе ратификации в парламенте, если ее требования не выполнят.

Детальнее об этом - в статье: НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде.

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Швеция Турция

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