У Німеччині й Австрії – скандал через продаж вин із Гітлером на етикетці

У Німеччині та Австрії спалахнув скандал через те, що німецькі туристи нібито купують як колекційні товари вино італійського виробника Vini Lunardelli з Адольфом Гітлером на етикетці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Vini Lunardelli вже понад 25 років виробляє тематичні вина з диктаторами на етикетках – зокрема Сталіним, Леніним, Че Геварою, Наполеоном і Франциско Франко.

Колекція вин з Гітлером супроводжується фразами на кшталт Mein Führer ("Мій фюрер"), Sieg Heil (нацистське привітання) і Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer ("Один народ, один рейх, один фюрер"). Єврейські організації раніше висловлювали протест проти продажу вин, але безуспішно.

Фото: The Times

Цього тижня відома австрійська пластична хірургиня Даґмар Міллезі заявила, що побачила десятки вин із Гітлером в одному із супермаркетів.

"Працівниця магазину сказала мені, що німецькі туристи дуже люблять купувати ці вина, і вони, очевидно, користуються там великою популярністю. Вона навіть була шокована мої обуренням", – поскаржилась Міллезі.

На це звернули увагу деякі німецькі ЗМІ, які назвали ситуацію "скандальною".

Як зазначає The Times, Vini Lunardelli намагались заборонити виготовляти "диктаторські вина", але ще у 2018 році тодішня мерка італійського міста Ріміні Андреа Ньяссі заявила, що зробити це можна лише після ухвалення спеціального закону.

Як повідомлялося, аукціонний дім Alexander Historical Auctions продав наручний годинник, який належав лідеру нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру, за понад 1,1 мільйон доларів – це викликало критику єврейських організацій.