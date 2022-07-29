Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн, єврейські організації розкритикували торги

Аукціонний дім Alexander Historical Auctions у четвер продав наручний годинник, який належав лідеру нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру, за понад 1,1 мільйон доларів – це викликало критику єврейських організацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На золотому корпусі годинника зображені орел, свастика та ініціали лідера німецьких нацистів. Сума, за яку продали лот, виявилася значно нижчою за стартову ціну: за аксесуар розраховували виручити від двох до чотирьох мільйонів доларів.

Як повідомлялося, годинник Гітлера власник аукціонного дому отримав від далекого родича французького солдата, який вкрав його з літнього будинку лідера нацистської Німеччини в Баварії у травні 1945 року – Робера Міньо.

Ще до початку торгів організатори зазнали різкої критики. Європейська асоціація єврейських організацій закликала скасувати аукціон, заявивши, що "продавати такі предмети – огидно".

За словами глави асоціації рабина Менахема Марголіна, спадщині нацизму місце в музеях, але точно не на торгах. А продаж предметів, які належали організатору Голокосту, усупереч твердженням власника аукціонного дому жодним чином не сприяє вивченню уроків із жахів нацистської епохи.

Окрім годинника Гітлера, на аукціоні Alexander Historical Auctions продали й низку інших артефактів нацистської епохи: за імперського орла, який, імовірно, перебував у рейхсканцелярії в Берліні, заплатили 200 тисяч доларів. Бронзовий бювар, на якому Гітлер нібито підписав Мюнхенську угоду 1938 року про "приєднання" прикордонних територій Чехословаччини, населених німцями, до нацистської Німеччини, придбали за 290 тисяч доларів.

У 2017 році аукціонний дім Alexander Historical Auctions вже виставляв на торги червоний телефон Гітлера, знайдений у бункері фюрера в Берліні після закінчення війни, за 243 тисячі доларів. Це також спричинило жорстку критику.