В Германии и Австрии – скандал из-за продажи вин с Гитлером на этикетке

В Германии и Австрии разразился скандал из-за того, что немецкие туристы якобы покупают как коллекционные товары вино итальянского производителя Vini Lunardelli с Адольфом Гитлером на этикетке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Vini Lunardelli уже более 25 лет производит тематические вина с диктаторами на этикетках – в частности, Сталиным, Лениным, Че Геварой, Наполеоном и Франциско Франко.

Коллекция вин с Гитлером сопровождается фразами типа Mein Führer ("Мой фюрер"), Sieg Heil (нацистское поздравление) и Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer ("Один народ, один рейх, один фюрер"). Еврейские организации ранее выражали протест против продажи вин, но безуспешно.

ФОТО: THE TIMES

На этой неделе известный австрийский пластический хирург Дагмар Миллези заявила, что увидела десятки вин с Гитлером в одном из супермаркетов.

"Работница магазина сказала мне, что немецкие туристы очень любят покупать эти вина, и они, очевидно, пользуются там большой популярностью. Она даже была шокирована моими возмущением", – пожаловалась Миллези.

На это обратили внимание некоторые немецкие СМИ, назвавшие ситуацию "скандальной".

Как отмечает The Times, Vini Lunardelli пытались запретить производить "диктаторские вина", но еще в 2018 году тогдашняя мерка итальянского города Римини Андреа Ньясси заявила, что сделать это можно только после принятия специального закона.

Как сообщалось, аукционный дом Alexander Historical Auctions продал наручные часы, принадлежавшие лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, за более 1,1 миллиона долларов – это вызвало критику еврейских организаций.