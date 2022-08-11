У фінському Тампере закрився проєкт "Дім України" через конфлікт двох організацій

Благодійна організація Ukraina Talo Ry в четвер заявила про закриття проєкт "Дім України", який допомагав українським біженцям інтегруватися в країні й виконувати функції культурного центру – причиною став конфлікт з іншою громадською організацією "Українці Тампере у Фінляндії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як зазначено в пресрелізі "Дому України", в липні команда проєкту офіційно відокремилася від "Українців Тампере". Це передбачало також поділ майна, зокрема зібраних коштів, призначених для оплати поточних рахунків: оренди тощо.

Проте, як стверджує правління "Дому України", асоціація "Українці Тампере" в середу оголосила про заморожування коштів, призначених для роботи проєкту, та початок аудиторської перевірки, пов'язаної з недоліками у веденні бухгалтерії.

Правління "Дому України" стверджує, що "Українці Тампере" не повідомляють, про які недоліки в бухгалтерії йдеться і хто здійснюватиме аудит. Правління також повідомило Yle, що подало заяву в поліцію з проханням розслідувати діяльність "Українців Тампере".

"Ми повідомили правління Товариства українців Тампере у Фінляндії, що затягування справи призведе до неплатоспроможності "Дому України" та неможливості надавати послуги понад 1000 українцям", – йдеться у повідомленні, опублікованому в четвер.

Після раптового закриття "Дому України" під загрозою опинився проєкт "Птахи бажань", у межах якого жителі Фінляндії виконували бажання маленьких українців, які опинилися в країні після війни. Правління "Дому України" повідомило, що проєкт буде продовжено, незважаючи на припинення решти діяльності.

"Дім України", відкритий у травні, допомагав українцям, які втекли від війни, інтегруватися і налагоджувати контакти у фінському суспільстві, а також виконував функції культурного центру.