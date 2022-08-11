В финском Тампере закрылся проект "Дом Украины" из-за конфликта двух организаций

Благотворительная организация Ukraina Talo Ry в четверг заявила о закрытии проекта "Дом Украины", который помогал украинским беженцам интегрироваться в стране и выполнять функции культурного центра – причиной стал конфликт с другой общественной организацией "Украинцы Тампере в Финляндии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как отмечается в прессрелизе "Дома Украины", в июле команда проекта официально отделилась от "Украинцев Тампере". Это предусматривало также раздел имущества, в частности собранных средств, предназначенных для оплаты текущих счетов: аренды и т.д.

Однако, как утверждает правление "Дома Украины", ассоциация "Украинцы Тампере" в среду объявила о замораживании средств, предназначенных для работы проекта, и о начале аудиторской проверки, связанной с недостатками в ведении бухгалтерии.

Правление "Дома Украины" утверждает, что "Украинцы Тампере" не сообщают, о каких недостатках в бухгалтерии идет речь и кто будет осуществлять аудит. Правление также сообщило Yle, что подало заявление в полицию с просьбой расследовать деятельность "Украинцев Тампере".

"Мы сообщили правлению Общества украинцев Тампере в Финляндии, что затягивание дела приведет к неплатежеспособности "Дома Украины" и невозможности предоставлять услуги более 1000 украинцам", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

После внезапного закрытия "Дома Украины" под угрозой оказался проект "Птицы желаний", в рамках которого жители Финляндии исполняли желания маленьких украинцев, оказавшихся в стране после войны. Правление "Дома Украины" сообщило, что проект будет продолжен, несмотря на прекращение остальной деятельности.

"Дом Украины", открытый в мае, помогал украинцам, бежавшим от войны, интегрироваться и налаживать контакты в финском обществе, а также выполнял функции культурного центра.