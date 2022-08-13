Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Сербії обіцяє, що в його країні не буде іноземних військових баз

Субота, 13 серпня 2022, 10:54

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна зберігає нейтралітет і не потребує іноземних військових баз.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RTV, він сказав телеканалу Prva.

Вучич заявив, що Сербії не потрібні чужі військові бази, але вона зміцнить свою армію і збереже нейтралітет.

"Сербія хоче піклуватися про свій народ, бути достатньо сильною, щоб стояти сама", — сказав Вучич у відповідь на повідомлення деяких ЗМІ про те, що Росія хоче перетворити гуманітарний центр у Ніші на військову базу.

Він додав, що Сербія буде будувати свої політичні союзи, що не соромиться добрих відносин з Росією, Америкою, Китаєм, що вона на шляху до ЄС, але вона подбає про себе.

За його словами, Сербія зберігатиме військовий нейтралітет, поки він буде президентом Сербії.

"Є три варіанти: або закінчиться мій мандат через п'ять років і я вже не буду головнокомандувачем, або мене знімуть на зборах, для чого потрібна більшість у дві третини голосів плюс більшість на референдумі, або вб’ють мене чи сам помру – так можна змусити Сербію втратити нейтралітет", — сказав Вучич.

Як повідомлялося, Александар Вучич заявив, що для вступу в ЄС його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою блоку, в тому числі і щодо санкцій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія

Статті

Символ окупації: як Естонія завершує декомунізацію у найбільш проросійському місті країни

Символом "ватного опору" в Естонії став радянський танк Т-34 у місті Нарві. Рішення прибрати його з публічного простору викликало протести.
12 серпня 2022 — Владімір Сазонов, для Європейської правди

Трамп готується до реваншу: що зможе завадити експрезиденту повернутися у Білий дім

Проміжні вибори, що пройдуть у листопаді, можуть призвести до посилення позицій Дональда Трампа, що зробить цілком реалістичними його президентські амбіції.
12 серпня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Боротьба за Білорусь: навіщо Україні встановлювати відносини з "тіньовим урядом" Тихановської

Українська влада не спілкується ані з самопроголошеною владою Білорусі, ані з антилукашенківською опозицією – і як наслідок, ми втрачаємо підтримку навіть опозиційних лідерів думок.
11 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда