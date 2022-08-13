Президент Сербії обіцяє, що в його країні не буде іноземних військових баз

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна зберігає нейтралітет і не потребує іноземних військових баз.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RTV, він сказав телеканалу Prva.

Вучич заявив, що Сербії не потрібні чужі військові бази, але вона зміцнить свою армію і збереже нейтралітет.

"Сербія хоче піклуватися про свій народ, бути достатньо сильною, щоб стояти сама", — сказав Вучич у відповідь на повідомлення деяких ЗМІ про те, що Росія хоче перетворити гуманітарний центр у Ніші на військову базу.

Він додав, що Сербія буде будувати свої політичні союзи, що не соромиться добрих відносин з Росією, Америкою, Китаєм, що вона на шляху до ЄС, але вона подбає про себе.

За його словами, Сербія зберігатиме військовий нейтралітет, поки він буде президентом Сербії.

"Є три варіанти: або закінчиться мій мандат через п'ять років і я вже не буду головнокомандувачем, або мене знімуть на зборах, для чого потрібна більшість у дві третини голосів плюс більшість на референдумі, або вб’ють мене чи сам помру – так можна змусити Сербію втратити нейтралітет", — сказав Вучич.

Як повідомлялося, Александар Вучич заявив, що для вступу в ЄС його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою блоку, в тому числі і щодо санкцій.