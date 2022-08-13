Президент Сербии обещает, что в его стране не будет иностранных военных баз

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна сохраняет нейтралитет и не нуждается в иностранных военных базах.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на RTV, он сказал телеканалу Prva.

Вучич заявил, что Сербии не нужны чужие военные базы, но она укрепит свою армию и сохранит нейтралитет.

"Сербия хочет заботиться о своем народе, быть достаточно сильной, чтобы стоять сама", - сказал Вучич в ответ на сообщения некоторых СМИ о том, что Россия хочет превратить гуманитарный центр в Ниши в военную базу.

Он добавил, что Сербия будет строить свои политические союзы, что не стесняется хороших отношений с Россией, Америкой, Китаем, что она на пути к ЕС, но она позаботится о себе.

По его словам, Сербия будет сохранять военный нейтралитет, пока он станет президентом Сербии.

"Есть три варианта: или закончится мой мандат через пять лет и я уже не буду главнокомандующим, или меня снимут на собрании, для чего нужно большинство в две трети голосов плюс большинство на референдуме, или убьют меня или сам умру – да можно заставить Сербию потерять нейтралитет", – сказал Вучич.

Как сообщалось, Александар Вучич заявил, что для вступления в ЕС его стране придется гармонизировать свою политику с политикой блока, в том числе и по санкциям.