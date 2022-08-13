Президент Сербії розповів, коли Белград приєднається до санкцій проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що для вступу в ЄС його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою блоку, в тому числі і щодо санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RTV, він сказав телеканалу Prva.

"Деякі люди отримували голоси, тому що вводили громадян в оману, що вони тверді і жорсткі, а після виборів було зрозуміло, що жорсткий тільки той, хто не погрожував і не говорив про це. Я досить відповідальна людина. Я намагався берегти свою політику" - сказав він.

Вучич підкреслив, що його політика не полягає в лестощах своєму народу, тому він не розуміє, навіщо йому лестити посольствам.

На запитання, чи зможе він зберегти свою посаду, він сказав: "Я обіцяю людям, що ми будемо захищати нашу політику, поки зможемо".

"Коли вони скажуть нам, що у нас залишилося шість місяців до приєднання до ЄС, ми повністю гармонізуємо нашу політику з їхньою, тому що це наш обов’язок зробити так" - заявив Вучич, коментуючи питання про можливість приєднання Сербії до санкцій проти Росії.

Нагадаємо, посол України в Сербії Володимир Толкач заявив, що Київ розраховує на більшу підтримку з боку Белграда – зокрема запровадження ним санкцій проти Росії, ухвалених на рівні ЄС.

Раніше Європейський парламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти Росії.

Сербський президент Александар Вучич стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.