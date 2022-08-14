Президент Латвии поддержал идею запрета выдачи россиянам туристических виз в ЕС

Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами должна выдвинуть на уровне ЕС требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России.

Об том заявил президент Латвии Эгил Левитс, сообщает "Европейская правда".

"Это будут дополнительные санкции против России. Я, конечно, знаю, что ряд европейских стран, где русские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо", - сказал Левитс.

Он также заявил, что вид на жительство и визы, уже выданные в Латвии, должны аннулированы для тех, кто поддерживает российскую агрессию.

"Однако в любом случае в принципе они уже не должны продлеваться, за исключением случаев, когда по конкретному делу доказаны особые обстоятельства. Вид на жительство больше не может быть выдан постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Им придется покинуть нашу страну", - сказала Левитс.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неразумная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время проверить последствия этой неудачной и опасной политики", - добавил президент.

Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.