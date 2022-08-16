Правительство Эстонии начало демонтаж советских памятников в пророссийской Нарве

В эстонском городе Нарва с 7 часов утра вторника начали демонтаж танка-памятника - решение, которое правительство приняло, несмотря на сопротивление местных жителей пророссийского города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Правительство Эстонии приняло решение о переносе не только танка, но и остальных советских памятников в Нарве и городе Нарва-Йиесуу. В целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, так что дорога к ним для транспорта и пешеходов закрыта. На границах находится полиция и проверяет документы.

Местные журналисты сообщают о спокойной ситуации на месте и отсутствии гражданских.

По словам руководителя нарвского отделения полиции Индрека Пюви, полиция ограничила передвижение людей у ​​нарвского танка и близлежащих памятников.

"Мы создаем периметр вокруг трех военных памятников Советского Союза на дороге Нарва-Нарва-Йиесуу для их безопасного перемещения. Это значит, что запрещено находиться в этом районе, а автомобилям – передвигаться или парковаться. Запрещенная зона четко обозначена дорожными знаками, и там находятся сотрудники полиции, которые подскажут людям, как ее обойти в случае необходимости", - объяснил Пюви.

Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймси.

Во вторник утром премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер провели внеочередную пресс-конференцию в связи с демонтажом памятников, вопросом, который оказался чувствительным.

По словам Каллас, после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, советские военные памятники в общественном пространстве Эстонии перестали быть просто местной проблемой.

"Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный и враждебный в военном отношении сосед мог нагнетать напряженность в нашей собственной стране. Согласно Конституции, главной ценностью эстонского государства является внутренний мир, а одной из основных задач государства является защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможности использовать прошлое, чтобы разрушить внутренний мир Эстонии", - сказала она.

"Учитывая, как быстро растет напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность. Именно поэтому мы в правительстве приняли решение убрать военные памятники с их нынешних мест, чтобы не дать им еще больше разжечь ненависть в обществе и раздирать старые раны. На братской могиле погибших во Второй мировой войне в Нарве будет установлен нейтральный могильный знак, и она продолжит оставаться достойным местом для поминовения погибших", - добавила Кая Каллас.

Советский танк, один из самых известных символов советской оккупации в Эстонии, расположен в городе Нарва, подавляющее большинство жителей которого (более 80%) – этнические русские, а около 36% имеют российское гражданство.

Мэр Нарвы Катри Райк высказалась против переноса советского танка-памятника, назвав его частью идентичности местного русскоговорящего населения.

На фоне дискуссий по поводу демонтажа памятника местные жители начали дежурить возле него, чтобы не перенесли.

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