"Я тут, щоб убити королеву": суд допитав чоловіка, якого зловили з арбалетом біля Віндзорського замку

Британський суд заслухав чоловіка, якого спіймали із зарядженим арбалетом на території Віндзорського замку на Різдво.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

20-річний Джасвант Сінгх Чейл із Саутгемптона був у капюшоні та масці, коли його заарештували у грудні минулого року, на його зарядженому арбалеті Supersonic X-Bow був запобіжник.

Чейл сказав офіцеру охорони: "Я тут, щоб убити королеву", перш ніж його закували в наручники та заарештували, повідомили прокурори Вестмінстерського магістратського суду.

Йому висунули звинувачення за Законом про державну зраду, а також у погрозах вбивством і зберіганні бойової зброї.

Чейл з'явився у середу в суді через відеозв'язок із психіатричної лікарні Бродмур.

Він сидів за столом, склавши руки, і говорив лише для підтвердження свого імені, дати народження та поточної адреси.

Суд заслухав заяви про те, що Чейл раніше намагався приєднатися до поліції Міністерства оборони та Гренадерської гвардії, намагаючись наблизитися до королівської родини.

Прокуратура стверджує, що він хотів помститися за вбивства індійських сикхів у 1919 році та надіслав близько 20 людям відео, у якому стверджував, що збирається спробувати вбити королеву.

Чейла звинувачують у носінні зброї, яка, за словами прокурора Кетрін Селбі, здатна завдати "серйозних або смертельних травм".

Селбі сказала, що справа не розглядається як терористичний злочин, але нею займається відділ боротьби з тероризмом.

Підсудного не просили визнати свою провину ні за одним із звинувачень, і його залишили під вартою перед явкою в Олд-Бейлі 14 вересня.

Нагадаємо, британська поліція у день Різдва заарештувала на території Віндзорського замку у Лондоні чоловіка, озброєного "наступальною зброєю".

Королева Єлизавета ІІ провела Різдво у Віндзорському замку, а не у своєму маєтку Сандрінгем, як це відбувалося зазвичай.