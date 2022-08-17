"Я здесь, чтобы убить королеву": суд допросил мужчину, которого поймали с арбалетом возле Виндзорского замка
Британский суд заслушал мужчину, которого поймали с заряженным арбалетом на территории Виндзорского замка на Рождество.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
20-летний Джасвант Сингх Чейл из Саутгемптона был в капюшоне и маске, когда его арестовали в декабре прошлого года, на его заряженном арбалете Supersonic X-Bow был предохранитель.
Чейл сказал офицеру охраны: "Я здесь, чтобы убить королеву", прежде чем его заковали в наручники и арестовали, сообщили прокуроры Вестминстерского магистратского суда.
Ему предъявлены обвинения по Закону о государственной измене, а также в угрозах убийством и хранении боевого оружия.
Чейл появился в среду в суде по видеосвязи из психбольницы Бродмур.
Он сидел за столом, сложа руки, и говорил только для подтверждения своего имени, даты рождения и текущего адреса.
Суд заслушал заявления о том, что Чейл раньше пытался присоединиться к полиции Министерства обороны и Гренадерской гвардии, пытаясь приблизиться к королевской семье.
Прокуратура утверждает, что он хотел отомстить за убийства индийских сикхов в 1919 году и послал около 20 людям видео, в котором утверждал, что собирается попытаться убить королеву.
Чейла обвиняют в ношении оружия, которое, по словам прокурора Кэтрин Селби, способно нанести "серьезные или смертельные травмы".
Селби сказала, что дело не рассматривается как террористическое преступление, но им занимается отдел по борьбе с терроризмом.
Подсудимого не просили признать свою вину ни по одному из обвинений, и его оставили под стражей перед явкой в Олд-Бейле 14 сентября.
Напомним, британская полиция в день Рождества арестовала на территории Виндзорского замка в Лондоне мужчину, вооруженного "наступательным оружием".
Королева Елизавета II провела Рождество в Виндзорском замке, а не в своем имении Сандрингем, как это происходило обычно.