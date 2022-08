В Україну прибув чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

Як повідомляє "Європейська правда", про його приїзд повідомили на сторінці польського головування.

"Міністр закордонних справ Збігнев Рау, чинний глава ОБСЄ розпочав візит в Україну. Попри перешкоди з боку Росії, Польща налаштована підтримувати діяльність ОБСЄ і її допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

🇵🇱 FM @RauZbigniew, @OSCE Chairman-in-Office has started his visit to Ukraine 🇺🇦.



Despite Russian obstructionism, Poland is determined to ensure OSCE's activity and assistance to Ukraine.#OSCE2022POL pic.twitter.com/Wx4pRqmYdk