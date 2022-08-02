В Україну прибув чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

Як повідомляє "Європейська правда", про його приїзд повідомили на сторінці польського головування.

"Міністр закордонних справ Збігнев Рау, чинний глава ОБСЄ розпочав візит в Україну. Попри перешкоди з боку Росії, Польща налаштована підтримувати діяльність ОБСЄ і її допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

🇵🇱 FM @RauZbigniew, @OSCE Chairman-in-Office has started his visit to Ukraine 🇺🇦.



Despite Russian obstructionism, Poland is determined to ensure OSCE's activity and assistance to Ukraine.#OSCE2022POL pic.twitter.com/Wx4pRqmYdk — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) August 2, 2022

Під час візиту Рау має зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем та українським колегою Дмитром Кулебою.

Також Рау має відвідати "околиці Києва", але які саме міста це будуть, не уточнюється.

Нагадаємо, з 1 липня ОБСЄ довелося закрити Офіс проєктного координатора в Україні через вето Російської Федерації, яка не дала згоди на продовження його мандату.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження Росії у зв’язку з війною, яку вона розв’язала, зазначивши, що інакше РФ зруйнує саму ОБСЄ.

На останній сесії Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала резолюцію із закликом розробити механізм позбавлення повноважень делегації держави, що порушила суверенітет і територіальну цілісність іншої.