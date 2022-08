В Украину прибыл действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Как сообщает "Европейская правда", о его приезде сообщили на странице польского председательства.

"Министр иностранных дел Збигнев Рау, действующий глава ОБСЕ, начал визит в Украину. Несмотря на препятствия со стороны России, Польша настроена поддерживать деятельность ОБСЕ и ее помощь Украине", - говорится в сообщении.

