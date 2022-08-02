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В Украину прибыл действующий глава ОБСЕ

Вторник, 2 августа 2022, 11:27

В Украину прибыл действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Как сообщает "Европейская правда", о его приезде сообщили на странице польского председательства.

"Министр иностранных дел Збигнев Рау, действующий глава ОБСЕ, начал визит в Украину. Несмотря на препятствия со стороны России, Польша настроена поддерживать деятельность ОБСЕ и ее помощь Украине", - говорится в сообщении.

Во время визита Збигнев Рау встречается в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Также Рау предстоит посетить "окрестности Киева", но какие именно города это будут, не уточняется.

Напомним, с 1 июля ОБСЕ пришлось закрыть Офис проектного координатора в Украине из-за вето Российской Федерации, не давшей согласия на продление его мандата.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ОБСЕ найти способ приостановить полномочия России в связи с развязавшейся войной, отметив, что иначе РФ разрушит саму ОБСЕ.

На последней сессии Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала резолюцию с призывом разработать механизм лишения полномочий делегации государства, нарушившего суверенитет и территориальную целостность другого.

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Польша ОБСЕ

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