Дружина президента Ірландії не розуміє, чому її критикують за підтримку "припинення вогню" в Україні

Дружина президента Ірландії Сабіна Гіґґінс у вівторок вперше публічно відповіла на критику її листа, в якому вона закликала Україну погодитися на припинення вогню і переговори з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я від самого початку рішуче засуджувала незаконне російське вторгнення в Україну і можу відчувати лише розчарування через те, що люди бачать щось неприйнятним у проханнях про мир та переговори, тоді як майбутньому людства загрожують війна, глобальне потепління та голод", – йдеться в заяві Гіґґінс, поширеній ірландськими ЗМІ.

Вона також зазначила, що сама ухвалила рішення прибрати контроверсійного листа із сайту президента Ірландії, коли побачила, що "його представляють не від мого власного імені, а від імені всього сайту президента".

Нагадаємо, ще 27 липня The Irish Times опублікувало листа Сабіни Гіґґінс, де вона закликала Україну "погодитися на припинення вогню і проведення переговорів" з Росією, а також висловила обурення матеріалом видання, який "не заохочував до будь-яких переговорів до припинення вогню, які можуть призвести до мирного врегулювання між росіянами, українськими силами і сепаратистами".

Після цього посол Росії в Ірландії Юрій Філатов підтримав листа Гіґґінс, заявивши, що його позиція відповідає російській.

Ситуація викликала скандал в Ірландії. Президента Майкла Гіґґінса закликали "чітко висловити рішучу підтримку" народу Ірландії Україні після того, як його дружина написала суперечливий лист про війну.