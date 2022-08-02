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Жена президента Ирландии не понимает, почему ее критикуют за поддержку "прекращения огня" в Украине

Вторник, 2 августа 2022, 20:41

Жена президента Ирландии Сабина Хиггинс во вторник впервые публично ответила на критику ее письма, в котором она призвала Украину согласиться на прекращение огня и переговоры с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я с самого начала решительно осуждала незаконное российское вторжение в Украину и могу испытывать лишь разочарование из-за того, что люди видят что-то неприемлемое в просьбах о мире и переговорах, тогда как будущему человечества угрожают война, глобальное потепление и голод", – говорится в заявлении Хиггинс, распространенном ирландскими СМИ.

Она также отметила, что сама приняла решение убрать контроверсионное письмо с сайта президента Ирландии, когда увидела, что "его представляют не от моего собственного имени, а от имени всего сайта президента".

Напомним, еще 27 июля The Irish Times опубликовало письмо Сабины Хиггинс, где она призвала Украину "согласиться на прекращение огня и проведение переговоров" с Россией, а также выразила возмущение материалом издания, который "не поощрял какие-либо переговоры к прекращению огня, которые могут привести к мирному урегулированию между россиянами, украинскими силами и сепаратистами".

После этого посол России в Ирландии Юрий Филатов поддержал письмо Хиггинс, заявив, что его позиция соответствует российской.

Ситуация вызвала скандал в Ирландии. Президента Майкла Хиггинса призвали "четко выразить решительную поддержку" народу Ирландии Украине после того, как его жена написала противоречивое письмо о войне.

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Ирландия Война с РФ

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