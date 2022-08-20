В ОП створення трибуналу для керівництва РФ обговорили з головним прокурором у справі Мілошевича

В Офісі президента України відбулася зустріч заступника керівника ОП Андрія Смирнова та посла з особливих доручень МЗС Антона Кориневича з британським юристом Джеффрі Найсом, який був головним прокурором у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії.

Про це повідомила пресслужба ОП, пише "Європейська правда".

На зустрічі обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який судитиме найвище політичне та військове керівництво РФ.

"Я вважаю це абсолютно логічною ініціативою та цілковито поділяю необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії політичного керівництва Росії. Впевнений, що його можна створити швидко. І хочу побажати Україні йти до створення суду енергійно, незважаючи на якісь скептичні оцінки.

Кейс Мілошевича каже, що навіть найвищий чиновник рано чи пізно буде покараний за свої злочини. Це повною мірою стосується й Владіміра Путіна", – заявив Джеффрі Найс.

Смирнов наголосив, що створення Спеціального трибуналу та покарання всіх членів Ради безпеки Росії є ключовим для майбутньої системи міжнародного права.

"Якщо сьогодні не показати всьому світові, що злочин агресії жорстко покараний, якщо не притягнути до кримінальної відповідальності Владіміра Путіна та всю його кліку, завтра будь-який диктатор може висунути територіальні претензії до будь-якої країни світу. І про систему міжнародної безпеки можна буде забути назавжди", – сказав Смирнов.

Україна виступила з ініціативою створення Спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності членів Ради безпеки Росії за скоєння злочину агресії проти нашої держави.

Раніше створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.

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