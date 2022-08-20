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В ОП создание трибунала для руководства РФ обсудили с главным прокурором по делу Милошевича

Суббота, 20 августа 2022, 10:30

В Офисе президента Украины состоялась встреча заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова и посла по особым поручениям МИД Антона Кориневича с британским юристом Джеффри Найсом, который был главным прокурором по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном криминальном трибунале по бывшей Югоcлавии.

Об этом сообщила пресс-служба ОП, пишет "Европейская правда".

На встрече обсудили создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который будет судить высшее политическое и военное руководство РФ.

"Я считаю это абсолютно логической инициативой и полностью разделяю необходимость создания международного трибунала для расследования преступления агрессии политического руководства России. Уверен, что его можно создать быстро. И хочу пожелать Украине идти к созданию суда энергично, несмотря на какие-то скептические оценки.

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Кейс Милошевича говорит, что даже самый высокий чиновник рано или поздно будет наказан за свои преступления. Это в полной мере касается и Владимира Путина", – заявил Джеффри Найс.

Смирнов подчеркнул, что создание Специального трибунала и наказание всех членов Совета безопасности России является ключевым для будущей системы международного права.

"Если сегодня не показать всему миру, что преступление агрессии жестко наказано, если не привлечь к уголовной ответственности Владимира Путина и всю его клику, завтра любой диктатор может выдвинуть территориальные претензии к любой стране мира. И о системе международной безопасности можно будет забыть навсегда", – сказал Смирнов.

Украина выступила с инициативой создания Специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности членов Совбеза России за совершение преступления агрессии против нашего государства.

Ранее создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ.

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Война с РФ Международные суды

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