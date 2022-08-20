Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Шольц засудив утиски в Росії у другу річницю отруєння Навального

Субота, 20 серпня 2022, 15:29

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив утиски в Росії проти свободи слова і демократії у другу річницю спроби вбивства російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це він сказав у суботньому відеозверненні, повідомляє "Європейська правда"

Шольц сказав, що спілкувався з Навальним, коли той одужував у лікарні в Берліні. Він назвав його сміливою людиною, яка повернулась до Росії, щоб боротися за демократію, свободу та верховенство права.

"Війна, яку Росія розпочала проти України, - це війна, яка також має наслідки для Росії. Свобода і демократія вже були під загрозою раніше. Але зараз свобода слова під загрозою набагато більше, і багато хто боїться висловлювати власну думку", - заявиви Олаф Шольц.

За словами канцлера, важливо пам’ятати про справу Навального, оскільки він боровся за свою віру в те, що "найкраще живеться в демократії та правовій державі".

Нагадаємо, Європейський Cоюз закликав Москву негайно звільнити Навального у річницю його ув'язнення, яке ЄС засудив як політично мотивоване.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Росія

Статті

Лідер не у футлярі. Як бурхлива вечірка прем’єрки Фінляндії збурила країну – але не всю

Дії Санни Марін прогнозовано стали предметом дискусій про те, чи нормально для другої особи держави відпочивати так, як це роблять інші.
20 серпня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

Рік після Афганістану: що змінила найбільша зовнішньополітична поразка Джо Байдена

Рік тому Сполучені Штати розпочали виведення своїх останніх військових з Афганістану. Це рішення вплинуло не лише на регіон, але й на США та навіть на Україну.
19 серпня 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Мир на умовах Туреччини: як Україні реагувати на тиск щодо нових переговорів з РФ

Події, які відбуваються в Криму, стають також частиною нашого переговірного процесу з Туреччиною та РФ ще до того, як він формально розпочався.
19 серпня 2022 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"