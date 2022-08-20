Шольц засудив утиски в Росії у другу річницю отруєння Навального

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив утиски в Росії проти свободи слова і демократії у другу річницю спроби вбивства російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це він сказав у суботньому відеозверненні, повідомляє "Європейська правда"

Шольц сказав, що спілкувався з Навальним, коли той одужував у лікарні в Берліні. Він назвав його сміливою людиною, яка повернулась до Росії, щоб боротися за демократію, свободу та верховенство права.

"Війна, яку Росія розпочала проти України, - це війна, яка також має наслідки для Росії. Свобода і демократія вже були під загрозою раніше. Але зараз свобода слова під загрозою набагато більше, і багато хто боїться висловлювати власну думку", - заявиви Олаф Шольц.

За словами канцлера, важливо пам’ятати про справу Навального, оскільки він боровся за свою віру в те, що "найкраще живеться в демократії та правовій державі".

Нагадаємо, Європейський Cоюз закликав Москву негайно звільнити Навального у річницю його ув'язнення, яке ЄС засудив як політично мотивоване.