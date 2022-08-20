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Шольц осудил притеснения в России во вторую годовщину отравления Навального

Суббота, 20 августа 2022, 15:29

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил притеснения в России против свободы слова и демократии во вторую годовщину попытки убийства российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал в субботнем видеообращении, сообщает "Европейская правда"

Шольц сказал, что общался с Навальным, когда тот поправлялся в больнице в Берлине. Он назвал его смелым человеком, вернувшимся в Россию, чтобы бороться за демократию, свободу и верховенство права.

"Война, которую Россия начала против Украины, - это война, которая также имеет последствия для России. Свобода и демократия уже были под угрозой раньше. Но сейчас свобода слова под угрозой гораздо больше, и многие боятся выражать собственное мнение", - заявили Олаф Шольц.

По словам канцлера, важно помнить о деле Навального, поскольку он боролся за свою веру в то, что "лучше всего живется в демократии и правовом государстве".

Напомним, Европейский Cоюз призвал Москву немедленно освободить Навального в годовщину его заключения, которое ЕС осудил как политически мотивированное.

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