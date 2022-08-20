Екокатастрофа на Одері: поляки та німці витягнули з річки понад 190 тонн мертвої риби

Через півтора тижні після того, як у річці Одер уперше було виявлено масову загибель риби, з річки, за офіційними оцінками, витягнули понад 190 тонн мертвої риби.

Про це повідомило німецьке агентство DPA, пише "Європейська правда".

Польська пожежна команда витягла вже 158 тонн риби з Одера та невеликої річки Нер. Найбільшу частину мертвої риби було вилучено з Одера.

Тим часом, згідно з попередніми оцінками міністерства з питань довкілля землі Бранденбург, на сьогодні у Німеччині було вилучено не менше 36 тонн мертвої риби.

Влада по обидва боки річки Одер все ще намагається з'ясувати, що стоїть за масовою загибеллю риби. Припускають, причин може бути кілька.

Вчені підозрюють, що певну роль у катастрофі могло зіграти швидке поширення певних водоростей. Міністр з питань навколишнього середовища Польщі Ганна Москва у п'ятницю оголосила про інтенсивне розслідування того, як мікроорганізми потрапили до річки.

Тим часом, лабораторія Бранденбурга виявила надмірний рівень пестицидів у воді. Зразки, взяті в період з 7 по 9 серпня на станції моніторингу Франкфурт-Одер, приблизно за 100 кілометрів на схід від Берліна, показали високу концентрацію пестициду, що містить активний інгредієнт 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти.

Однак можна припустити, що виявлена ​​доза не була безпосередньою причиною масової загибелі риби. Активний інгредієнт використовується, наприклад, від бур'янів.

Ймовірніше, що екологічну катастрофу викликало кілька факторів. Проте надмірна концентрація пестициду протягом кількох днів, безумовно, вплинула на тварин, рослини та мікроорганізми, заявили офіційні особи.

У Бранденбурзі не виключають можливості того, що вище за течією могли бути ще більш високі концентрації пестициду, а це означає, що вони вже були сильно розбавлені після досягнення Франкфурта-на-Одері.

У Польщі за допомогу у встановленні винуватців забруднення поліція виставила винагороду у мільйон злотих.