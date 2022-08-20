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Экокатастрофа на Одере: поляки и немцы извлекли из реки более 190 тонн мертвой рыбы

Суббота, 20 августа 2022, 19:51

Через полторы недели после того, как в реке Одер впервые была обнаружена массовая гибель рыбы, из реки, по официальным оценкам, вытащили более 190 тонн мертвой рыбы.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Польская пожарная команда извлекла уже 158 тонн рыбы из Одера и небольшой реки Нер. Наибольшая часть мертвой рыбы была изъята из Одера.

В Польше создали специальную следственную группу из-за экологического бедствия на реке Одер

Между тем, согласно предварительным оценкам министерства по окружающей среде Бранденбург, на сегодняшний день в Германии было изъято не менее 36 тонн мертвой рыбы.

Власти с обеих сторон реки Одер все еще пытаются выяснить, что стоит за массовой гибелью рыбы. Предполагают, что причин может быть несколько.

Ученые подозревают, что определенную роль в гибели могло сыграть быстрое распространение определенных водорослей. Министр по окружающей среде Польши Анна Москва в пятницу объявила об интенсивном расследовании того, как микроорганизмы попали в реку.

Тем временем лаборатория Бранденбурга обнаружила чрезмерный уровень пестицидов в воде. Образцы, взятые в период с 7 по 9 августа на станции мониторинга Франкфурт-Одер, примерно в 100 километрах к востоку от Берлина, показали высокую концентрацию пестицида, содержащего активный ингредиент 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты.

Экологическая катастрофа в Польше: из Одры выловили более 100 тонн мертвой рыбы

Однако можно предположить, что обнаруженная доза не являлась непосредственной причиной массовой гибели рыбы. Активный ингредиент используется, например, от сорняков.

Скорее всего, экологическую катастрофу вызвало несколько факторов. Однако чрезмерная концентрация пестицида в течение нескольких дней, безусловно, повлияла на животных, растения и микроорганизмы, заявили официальные лица.

В Бранденбурге не исключают возможности того, что выше по течению могли быть еще более высокие концентрации пестицида, а значит, они уже были сильно разбавлены после достижения Франкфурта-на-Одере.

В Польше за помощь в установлении виновников загрязнения полиция выставила вознаграждение в миллион злотых.

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Польша Германия

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