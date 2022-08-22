У Німеччині опозиційна ХДС висловилась за візові обмеження для росіян

Політики опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

"Туристичні візи для росіян потрібно призупинити. Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін… Це про те, щоб дати чіткий сигнал населенню РФ", - заявила в коментарі "Bild" заступниця лідера ХДС Андреа Ліндхольц.

Її однопартієць Денніс Радтке назвав неприпустимим те, що росіяни можуть спокійно відпочивати у Європі, немов нічого не відбувається. Він зауважив, що Німеччина та значна частина Європи зараз немов "засинають" щодо питання нових санкцій та постачання зброї, а якщо ставитиз за мету зупинити Путіна, потрібно не послаблювати тиск і серед наступних санкцій запровадити заборону на видачу туристичних віз росіянам.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Вже низка країн Європи, які найактивніше підтримують цю ініціативу, призупинили видачу шенгенських віз громадянам РФ (Естонія, Латвія, Литва, Чехія), Фінляндія планує на 90% зменшити кількість віз, які видаються, Польща поки обдумує деталі свого рішення.

Данія закликає до рішення на рівні ЄС, а за відсутності зрушень планує дії на національному рівні. У Швеції підтримують ідею обмеження, але не повної заборони видачі віз для громадян РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти загальної заборони видачі віз росіянам, щоб не ускладнювати життя опонентам Кремля, які втікають з Росії.

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